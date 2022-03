Λακωνία

Λακωνία: Σκότωναν ζώα και πουλούσαν παράνομα το κρέας

Χειροπέδες πέρασαν και σε 17χρονο μαθητή

Συνελήφθησαν, προχθές (03-03-2022) το βράδυ, σε τοπική κοινότητα του Δήμου Ανατολικής Μάνης στη Λακωνία, τρεις Έλληνες, ηλικίας 17, 19 και 28 ετών, αντίστοιχα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για τα αδικήματα της ζωοκτονίας, της ζωοκλοπής, της νομοθεσίας για τα όπλα και του Τελωνειακού Κώδικα.

Ειδικότερα, ύστερα από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων του Αστυνομικού Τμήματος Γυθείου, προέκυψε ότι οι ανωτέρω δραστηριοποιούνταν στην παράνομη πώληση κρεάτων στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ανατολικής Μάνης – Λακωνίας.

Προχθές το βράδυ, στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Γυθείου, σε συνεργασία με τις Ομάδες Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Λακωνίας και του Αστυνομικού Τμήματος Αρεόπολης, οι δράστες εντοπίστηκαν σε όχημα να μεταφέρουν σε σακούλες τμήματα σφαγιασμένου ζώου, συνολικού βάρους 125,5 κιλών, το οποίο όπως προέκυψε ήταν βοοειδές ζώο και είχαν προβεί στη θανάτωσή του, λίγες ώρες νωρίτερα, με σκοπό να το πουλήσουν.

Επιπλέον, προέκυψε ότι κατά το χρονικό διάστημα από την 14.2.2022 έως και την 23.2.2022, οι δράστες είχαν σκοτώσει άλλα δύο ζώα, ενώ είχαν αφαιρέσει και δύο βοοειδή από περιφραγμένο αγρόκτημα.

Σε έρευνες που ακολούθησαν στις οικίες των συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα ακόλουθα: κυνηγετικό όπλο, ηλεκτρική συσκευή (σεγα), 2 πριόνια, 4 μαχαίρια, 2 ζυγαριές, 3 τσιγκέλια κρεάτων, 79 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, 11 συσκευασίες περιέχουσες καπνό, συνολικού βάρους 3.582 γραμμαρίων, οι οποίες δεν έφεραν την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης.

Τέλος, για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και μία 45χρονη αλλοδαπή, μητέρα του 17χρονου, για παραμέληση της εποπτείας του, ενώ κατασχέθηκε και όχημα ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γυθείου, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, διενεργούνται από το Αστυνομικό Τμήμα Γυθείου.

