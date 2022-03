Αχαΐα

Πάτρα: Μνημόσυνο για τα τρία παιδιά υπό το βλέμμα της Αστυνομίας (εικόνες)

Χέρι - χέρι οι γονείς στο μνημόσυνο των τριών παιδιών τους. Αισθητή η παρουσία της Αστυνομίας για την αποφυγή επεισοδίων.

Μνημόσυνο στη μνήμη των τριών παιδιών που έφυγαν από τη ζωή μέσα σε τρία σχεδόν χρόνια τέλεσε το πρωί της Κυριακής η οικογένεια του Μάνου Δασκαλάκη και της Ρούλας Πισπιρίγκου στην Πάτρα.

Το μνημόσυνο έγινε στον Ιερό Ναό του Αγίου Ελευθερίου Πατρών για τη Μαλένα, τη Τζωρτζίνα και την Ίριδα.

Υπενθυμίζεται ότι συμπληρώνονται 40 ημέρες από τον θάνατο της Τζωρτζίνας, ένας χρόνος απο το θάνατο της Ίριδας και τρία χρόνια από το θάνατο της Μαλένας. Το μνημόσυνο ολοκληρώθηκε πριν λίγο. Οι γονείς των κοριτσιών που βιώνουν αυτή την απίστευτη τραγωδία αποχώρησαν από τον ναό γύρω στις 10.30 πιασμένοι χέρι χέρι.

Ο ένας στηριζει τον άλλον όλες αυτές τις ημέρες που ακολούθησαν μετά τον τραγικό θάνατο της Τζωρτζίνας.

Το μνημόσυνο τελέστηκε ήσυχα και μακριά από τις κάμερες σε κλίμα οδύνης για το χαμό των τριών παιδιών, σε στενό οικογνειακό κύκλο. Αισθητή ήταν και η παρουσία της αστυνομίας προκειμένου να αποφευχθούν εντάσεις ή επεισόδια.

Πηγή: patranews.gr

