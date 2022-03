Μαγνησία

Φονικό στη Μακρινίτσα: Σκότωσε τα δύο αδέρφια κατόπιν σχεδίου

Ένας χρόνος συμπληρώνεται σε λίγες μέρες από το διπλό φονικό στη Μακρινίτσα που συντάραξε τη χώρα. Τα δύο αδέρφια δολοφονήθηκαν μπροστά στη μητέρα τους

Ο δράστης του εγκλήματος στη Μακρινίτσα παραμένει στο ψυχιατρικό τμήμα του Κορυδαλλού. Συνελήφθη για τις δολοφονίες των δύο αδερφών μπροστά στη μητέρα τους. Της πρώην γυναίκας του και του αδερφού της, που είχε σπεύσει να τη βοηθήσει. Η εισαγγελική πρόταση για τη δολοφονία, δείχνει πως δεν έγινε δεκτός κανένας από τους ισχυρισμούς του.

Ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά συρροή σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και οπλοφορία είναι η πρόταση της Εισαγγελέως Βόλου για τον 32χρονο δράστη του διπλού φονικού στην Μακρινίτσα, που η υπερασπιστική του γραμμή είναι ότι πρόκειται για διαταραγμένη προσωπικότητα με σοβαρή ψυχική νόσο και η οποία ωστόσο δεν έπεισε την Εισαγγελία Βόλου.

Η Εισαγγελέας οδηγήθηκε στην συγκεκριμένη πρόταση μετά από την εξέταση των εκθέσεων των πραγματογνωμόνων που ορίστηκαν από τον ανακριτή για την ψυχιατρική εξέταση του κατηγορούμενου, καθώς και από τα μηνύματα που έστελνε στην πρώην σύζυγό του Κωνσταντίνα, που την προειδοποιούσε ότι “πήγαιναν γυρεύοντας” και ότι “από αυτόν θα το έβρισκαν”.

Ενισχυτικά, στην πρόταση της Εισαγγελέως για σχεδιασμένο έγκλημα, ήταν η χρήση του μαχαιριού 33 εκατοστών που πήρε μαζί του φεύγοντας από το Βόλο για την Μακρινίτσα και με το οποίο κατακρεούργησε τα δυο αδέλφια Κωνσταντίνα και Γιώργο, μπροστά στα μάτια της μάνας τους, που φέρεται να της είπε ότι θα την αφήσει ζωντανή για να πονάει.

Επίσης, στον ισχυρισμό του ο κατηγορούμενος είπε ότι μετά την Μακρινίτσα πήγε κατευθείαν στο σπίτι της γιαγιά του στον Άγιο Βλάσιο για να κουβεντιάσει μαζί τους για το πώς θα είχε επικοινωνία με το παιδί του, ισχυρισμός που καταρρίφθηκε, δεδομένου ότι η κατεύθυνση που πήρε μετά το άγριο διπλό φονικό ήταν αυτή προς το σπίτι του δείχνοντας την πρόθεσή του να υλοποιήσει σχέδιο διαφυγής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η Εισαγγελέας στην πρότασή της, καταλόγισε πρόθεση και συνείδηση των πράξεων του κατηγορούμενο, ο οποίος όπως υποστήριξε γνώριζε ότι έκανε κακό έχοντας καταλογισμό, με στόχο να εκδικηθεί την πρώην γυναίκα του, γιατί είχε κάνει αίτηση για ψυχιατρικό εγκλεισμό του. Ο κατηγορούμενος παραμένει στο ψυχιατρικό τμήμα του Κορυδαλλού.

