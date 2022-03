Ηράκλειο

Ηράκλειο: άστεγος νεκρός στο κέντρο της πόλης

Παρά την άμεση κινητοποίηση, δεν κατέστη δυνατό να παρασχθεί βοπήθεια στον άτυχο άνδρα.

Νεκρός εντοπίστηκε από περαστικούς στην πλατεία Κορνάρου του Ηρακλείου, άνδρας ο οποίος για αρκετό διάστημα διανυκτέρευε στα παγκάκια της περιοχής.

'Αμεσα έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που όμως δεν χρειάστηκε να παρέχει οποιαδήποτε βοήθεια στον άνδρα, καθώς ήταν ήδη νεκρός. Διασώστες του ΕΚΑΒ είχαν και νωρίτερα φτάσει στο σημείο μετά από κλήση περαστικών που είχαν δει σε άσχημη κατάσταση τον άτυχο άνδρα, πλην όμως ο ίδιος δεν είχε δεχθεί οποιαδήποτε βοήθεια.

Το άψυχο σώμα του άστεγου άνδρα μεταφέρθηκε στο ιατροδικαστικό εργαστήριο του ΠΑΓΝΗ όπου θα διερευνηθούν τα αιτία θανάτου του.

