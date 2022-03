Θεσσαλονίκη

Αποπλάνηση ανήλικης: Ένοχος, αλλά... ελεύθερος ο δάσκαλος Tae Kwon Do

Δάσκαλος πολεμικών τεχνών καταδικάστηκε σε φυλάκιση 4 ετών, για αποπλάνηση ανήλικης μαθήτριάς του.

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης, όπου εκδικάστηκε η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό, ανέστειλε την ποινή για 3 έτη, υπό τους όρους ότι θα τον παρακολουθεί κοινωνικός λειτουργός και δεν θα προσεγγίζει την παθούσα.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε το 2013, όταν η ανήλικη ήταν τότε 9 ετών. Ο 67χρονος (σήμερα) κατηγορούμενος απολογήθηκε ότι οι πράξεις του παρεξηγήθηκαν από την παθούσα και πως δεν είχε πονηρό σκοπό. Το Δικαστήριο, αφού τον έκρινε ένοχο, του αναγνώρισε δύο ελαφρυντικά (σύννομο βίου και μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς).

Πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε 12ετή κάθειρξη και αφέθηκε ελεύθερος (υπό όρους) ενόψει της δίκης στο Εφετείο.

