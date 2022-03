Κιλκίς

Τροχαίο: Νεκρός 25χρονος - Το αυτοκίνητό του “καρφώθηκε” σε δέντρο

Τραγικό θάνατο βρήκε ο νεαρός οδηγός από την σύγκρουση του οχήματος του σε δέντρο.



Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 25χρονο σημειώθηκε στη 1:30 τα ξημερώματα στο Κιλκίς.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο άτυχος νεαρός, υπό συνθήκες που ερευνώνται, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δένδρο.

Ο οδηγός διακομίστηκε στο νοσοκομείο της πόλης όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Κιλκίς.