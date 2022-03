Έβρος

Διακινούσαν παράνομους μετανάστες με κλεμμένο αυτοκίνητο

Συνελήφθησαν δύο διακινητές οι οποίοι προωθούσαν παράνομα στο εσωτερικό της χώρας μετανάστες.

Συνελήφθησαν σε περιοχές της Ξάνθης και του Έβρου δύο αλλοδαποί διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν παράνομα στο εσωτερικό της χώρας μετανάστες.

Συγκεκριμένα στην εθνική οδό Κομοτηνής-Ξάνθης, αστυνομικοί του τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ξάνθης συνέλαβαν έναν διακινητή, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί αυτοκίνητο, μεταφέροντας τρεις μετανάστες, οι οποίοι δεν έφεραν τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα.

Αρχικά ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα, ενώ στη συνέχεια το όχημα ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε για το όχημα, έχει δηλωθεί κλοπή την 24-2-2022 σε αστυνομική υπηρεσία της Θεσσαλονίκης.

Επίσης χθες, στο Διδυμότειχο, αστυνομικοί του τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας, συνέλαβαν έναν ακόμη διακινητή, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί αυτοκίνητο, μεταφέροντας παράνομα έξι μετανάστες. Και αυτός ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα, ενώ στη συνέχεια το όχημα ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Επιπλέον όπως διαπιστώθηκε οι οδηγοί-διακινητές στερούνται άδειας ικανότητας οδήγησης, ενώ κατασχέθηκαν τα οχήματα. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς.

