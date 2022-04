Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ: Νέα ένταση για το “Στέκι στο Βιολογικό” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αντιεξουσιαστές πετούσαν αντικείμενα στους αστυνομικούς από την ταράτσα.

Ένταση επικρατεί για δεύτερη μέρα έξω από τη Σχολή Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), όπου μέλη φοιτητικών σχημάτων του αντιεξουσιαστικού χώρου προσπαθούν να παρεμποδίσουν κατασκευαστικές εργασίες στον χώρο του Τμήματος Βιολογίας, που επί 34 χρόνια στέγαζε την αποκαλούμενη κατάληψη «Στέκι στο Βιολογικό».

Οι αστυνομικές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί μπροστά από τη σχολή για να περιφρουρήσουν τις εργασίες που κάνει ο εργολάβος, προχώρησαν στην προσαγωγή ενός ατόμου. Ομάδα από τους συγκεντρωμένους αντεξουσιαστές είχε ανεβεί νωρίτερα στην ταράτσα του κτιρίου του Τμήματος Βιολογίας εκτοξεύοντας αντικείμενα προς την πλευρά των αστυνομικών δυνάμεων.

Στο μεταξύ μπροστά από διπλανό κτίριο, που στεγάζει το Τμήμα Γεωπονίας- Δασολογίας έχουν συγκεντρωθεί φοιτητές που συμμετέχουν σε σχήματα των ΕΑΑΚ και του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών και αστυνομικές δυνάμεις έχουν παραταχθεί μπροστά τους. Νωρίτερα οι φοιτητές πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο διοίκησης του ΑΠΘ και αντιπροσωπεία τους έγινε δεκτή από τις πρυτανικές αρχές του Ιδρύματος, στις οποίες κοινοποίησαν το αίτημα για αποχώρηση των αστυνομικών δυνάμεων από το campus.

Οι εργασίες στον χώρο που τελούσε υπό κατάληψη αφορούν στο έργο «Εσωτερικές Διαρρυθμίσεις Χώρων Ισογείου Κτηρίου Βιολογίας για τις ανάγκες της Σ.Θ.Ε.», συνολικού προϋπολογισμού 1.320.600 ευρώ. Το έργο υλοποιείται σε εφαρμογή αποφάσεων της Συγκλήτου του Ιδρύματος μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του ΑΠΘ και εντάσσεται στη «Λειτουργική ενοποίηση Βιβλιοθηκών ΑΠΘ», στον Άξονα Προτεραιότητας «Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία». Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Ειδήσεις σήμερα:

Καλλιθέα: ιερέας αρνήθηκε συσσίτιο σε διεμφυλική – Η αντίδραση Ιερώνυμου

Κάρυστος: Ρωσικό δεξαμενόπλοιο δεσμεύτηκε από το Λιμενικό

Θεσσαλονίκη; Σύλληψη ποδοσφαιριστή για επεισόδια μετά από αγώνα