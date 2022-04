Μαγνησία

Βόλος: Ελεύθερος ο 27χρονος που κατηγορούνταν για βιασμό

Ελεύθερος χωρίς όρους αφέθηκε ο 27χρονος που κατηγορούνταν για βιασμό στον Αλμυρό. Τι άλλαξε στην αρχική κατάθεση

Ελεύθερος χωρίς όρους αφέθηκε ο 27χρονος που κατηγορούνταν για βιασμό στον Αλμυρό το απόγευμα της Παρασκευής, διότι η 25χρονη έκανε ανάκληση της αρχικής της κατάθεσης, ότι έπεσε θύμα βιασμού.

Η γυναίκα, ενώ αρχικά κατήγγειλε το βράδυ της Παρασκευής ότι έπεσε θύμα βιασμού, την επόμενη μέρα πήγε στην Αστυνομία και έκανε ανάκλησης της αρχικής της κατάθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες υποστήριξε ότι η συνεύρεση ήταν συναινετική.

πηγή: magnesianews.gr

