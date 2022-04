Μαγνησία

Βόλος: “Καταπέλτης” η εισαγγελέας για τον άνδρα που έσφαξε τη νονά του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 40χρονος κατακρεούργησε την 75χρονη νονά του με δεκάδες μαχαιριές, ενώ τον καίει το DNA και για την δολοφονία γυναίκας το 2009.



Πρόταση παραπομπής ενός 40χρονου Βολιώτη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, οπλοφορία και οπλοχρησία, κατέθεσε προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Βόλου, η εισαγγελέας Πρωτοδικών και αναμένεται βούλευμα για την υπόθεση της δολοφονίας της ηλικιωμένης νονάς του και μιας 69χρονης γυναίκας στη Ν. Ιωνία τον Αύγουστο του 2009.



Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγγελέας στην πρότασή της απορρίπτει τον ισχυρισμό του κατηγορούμενου για εθισμό σε ναρκωτικές ουσίες και ψυχολογικά προβλήματα που επικαλέστηκε ως αιτία του φονικού που έγινε με κουζινομάχαιρο και ο δράστης κατακρεούργησε την 75χρονη νονά του με 42 μαχαιριές…

Από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτει ότι η δολοφονία της άτυχης γυναίκας, έγινε διότι της ζήτησε χρήματα, που είχε, όπως ισχυρίστηκε το θύμα, αλλά δεν του έδωσε.

Σημειώνεται ότι αν και ο 40χρονος αρνείται ότι ήταν ο δολοφόνος της 69χρονης γυναίκας στο σπίτι της στη Ν. Ιωνία το 2009, ωστόσο φαίνεται να τον «καίει» το dna του, που βρέθηκε στα νύχια του θύματος.

Μάλιστα από τη δικογραφία προκύπτει ότι ο 40χρονος σήμερα, δεν ήταν άγνωστος στο θύμα, έμενε στο σπίτι του πριν από χρόνια και η 69χρονη τον γνώριζε καλά και δεν αιφνιδιάστηκε από την είσοδό του στο σπίτι της.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στην πρόταση της εισαγγελέως και σε σχέση με το ποινικό μητρώο του 40χρονου καθ’ ομολογία δράστη της δολοφονίας της νονάς του, προκύπτει ότι δεν ήταν βίαιος άνθρωπος, όπως προκύπτει ακόμη ότι δεν είχε μεγάλη εξάρτηση από τα ναρκωτικά που να δικαιολογεί την πράξη του.

Η δολοφονία της νονάς του



Ο 40χρονος που είναι προφυλακισμένος στις φυλακές Κορυδαλλού, κατακρεούργησε με 42 μαχαιριές τη νονά του ηλικίας 75 χρονών, μέσα στο διαμέρισμα όπου διέμενε στη Ν. Ιωνία, στις 4 Νοεμβρίου 2021 και παραδόθηκε στην Αστυνομία τέσσερις μέρες μετά.



Η άτυχη γυναίκα είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου, δηλώθηκε η εξαφάνισή της και τελικά το Σάββατο που ο δράστης είπε στη γυναίκα του ότι την είχε σκοτώσει, η γυναίκα ειδοποίησε την Αστυνομία, η σορός της ηλικιωμένης βρέθηκε στο υπόγειο της πολυκατοικίας, όπου την μετέφερε ο βαφτισιμιός της τυλιγμένη με κλινοσκεπάσματα.

Όπως αποδείχτηκε, η γυναίκα δέχτηκε 42 μαχαιριές από μαχαίρι που πήρε το θύμα από την κουζίνα της, ενώ ο δράστης αφού πήγε για ύπνο τη νύχτα του εγκλήματος και την άλλη μέρα ανέβαζε φωτογραφίες του στο FB, κρυβόταν και παραδόθηκε στην Αστυνομία τη Δευτέρα 8 Νοεμβρίου το βράδυ.

Ο λόγος που ο 39χρονος, τότε, σκότωσε την ηλικιωμένη, ήταν γιατί δεν του έδωσε μέρος χρημάτων , για 2000 € που είχε χρεωθεί για παράνομο στοιχηματισμό, λογομάχησαν και υπό την επήρεια κοκαΐνης την κατακρεούργησε, όπως είχε καταθέσει στην απολογία του πριν προφυλακιστεί.

Ταυτοποίηση του γενετικού υλικού



Ο 40χρονος καθ’ ομολογία δολοφόνος κατηγορείται και για τη δολοφονία της 69χρονης Νίκης Μηλίνη πριν 13 χρόνια, στις 12 Αυγούστου του 2009, το απόγευμα, με τον ίδιο τρόπο που σκότωσε τη νονά του, αλλά με 22 μαχαιριές.

Η Νίκη Μηλίνη ήταν μητέρα του δικηγόρου Γιάννη Μηλίνη. Ο 39χρονος κατηγορείται – μετά από ταυτοποίηση του γενετικού του υλικού – και για τον φόνο της 69χρονης, τον οποίο αρνείται, ενώ έχει ομολογήσει τον φόνο της νονάς του.

Ήταν Τετάρτη 12 Αυγούστου 2009, όταν ο γιος της 69χρονης, ο οποίος αναζητούσε την μητέρα του έφτασε στο διαμέρισμά της στην τριώροφη πολυκατοικία στην οδό Μελίνας Μερκούρη 17. Το θέαμα που αντίκρισε σοκαριστικό. Η μητέρα του νεκρή σε μια λίμνη αίματος και έφερε 20 μαχαιριές, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση. Οι έρευνες της Αστυνομίας τότε απέβησαν άκαρπες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, dna που 27χρονου τότε δράστη, είχε βρεθεί στα νύχια της 69χρονης γυναίκας και σε σύγκριση με το dna που βρέθηκε στο σπίτι της 75χρονης νονάς του, την οποία σκότωσε στις 4 Νοεμβρίου 2021 στη Ν. Ιωνία, διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για το ίδιο πρόσωπο.

Πηγή: magnesianews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Παπαδόπουλος: Η Ρούλα Πισπιρίγκου δεν έδωσε εντολή για σβήσιμο αρχείων από υπολογιστή

Περού: Η κυβέρνηση θα αγοράζει όλη την κόκα!

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου χωρίς μάσκα: To σημείο “μηδέν” και οι σκέψεις για αυτοκτονία (βίντεο)