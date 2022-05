Ηράκλειο

Σητεία: Πέθανε ο τραυματίας από καυγά με ανήλικο

Τραγικό τέλος για τον νεαρό που κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από άγριο καυγά με ανήλικο.



Την τελευταία του πνοή άφησε το απόγευμα της Τετάρτης ο 31 ετών άνδρας με καταγωγή από την Αλβανία, ο οποίος είχε τραυματιστεί στη Σητεία τα ξημερώματα της 27ης Απριλίου, κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού με ανήλικο.

Ο 31χρονος νοσηλευόταν διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και εξαρχής η κατάστασή του όπως είχαν ενημερώσει οι γιατροί, ήταν κρίσιμη. Ο θανάσιμος, όπως αποδείχθηκε, τραυματισμός του 31χρονου προκλήθηκε όταν ο διαπληκτισμός με τον 17χρονο, οδήγησε στο σπρώξιμο, όπως φέρεται του άτυχου άνδρα από τον ανήλικο.

Κατά την πτώση του, ο 31χρονος τραυματίστηκε στο κεφάλι, ενώ η κρισιμότητα της κατάστασης είχε επιβάλει τη μεταφορά του στο ΠΑΓΝΗ.

