Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - ΕΛΑΣ: “Γέφυρα ζωής” για μωρό 7 μηνών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα συγκλονιστικά λεπτά, περιγράφει ο γιατρός σε ευχαριστήρια επιστολή στην ΕΛΑΣ.

Ακόμη μία σωτήρια επέμβαση απο αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι βοήθησαν να μεταφερθεί στο νοσοκομείο άμεσα ένα μωρό 7 μηνών που βρισκόταν σε κίνδυνο.

Το μωρό λεπρεπε να μεταφερθεί εσπευσμένα από το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, στο νοσοκομείο. Τα συγκλονιστικά λεπτά της επιχείρησης, περιγράφει ο ιατρός με ευχαριστήρια επιστολή του στην ΕΛΑΣ.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, την Παρασκευή 29/4, σε οικισμό στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, ένα βρέφος μόλις επτά μηνών, αιμορραγούσε από το στόμα και τη μύτη του.

Οι γονείς, πανικόβλητοι πετάχτηκαν έξω στον δρόμο, με το βρέφος τους στα χέρια και άρχισαν να καλούν σε βοήθεια τον γιατρό γείτονά τους.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο γιατρός, «χωρίς δεύτερη σκέψη, μπήκαμε στο αμάξι και ξεκινήσαμε για το εφημερεύον νοσοκομείο. Έχω αγκαλιά το μωρό και καλούμε την Άμεση Δράση ώστε να διευκολυνθεί η γρήγορη μετάβασή μας στο νοσοκομείο... Οργανώθηκε επιχείρηση και σε συνθήκες κυκλοφοριακού χάους (απόγευμα Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη), η Άμεση Δράση έχει κάνει ό,τι μπορεί για να φτάσουμε έγκαιρα και με ασφάλεια στο Ιπποκράτειο».

«Το παιδάκι ζωντανό, αναπνέει… Δόξα τω Θεώ φτάσαμε» καταλήγει η ευχαριστήρια επιστολή.

Ειδήσεις σήμερα:

Final Four Euroleague - Ολυμπιακός: ο “ερυθρόλευκος” θρίαμβος και τα ζευγάρια

Νεκρά παιδιά στην Πάτρα - Παπαδόπουλος: η Πισπιρίγκου έχει πολλούς “εισαγγελείς” εναντίον της

“The 2Night Show” - Καλογιάννη: O “Σασμός” και το επάγγελμα που έκανε πριν γίνει ηθοποιός