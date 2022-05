Μεσσηνία

Καλαμάτα: Άνδρας εισέβαλε με λοστό στην Τράπεζα της Ελλάδος (εικόνες)

Αναστάτωση στο κέντρο της Καλαμάτας. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο. Πως κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον άνδρα.



Συνελήφθη λίγο μετά τις 19:30 ο 36χρονος άνδρας που κάτω από άγνωστες συνθήκες κατάφερε με το όχημά του, να εισβάλλει στον αύλειο χώρο της Τράπεζας της Ελλάδος στο κέντρο της Καλαμάτας.



Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ επιχείρησαν για αρκετή ώρα τον πείσουν να παραδοθεί. Αυτό δεν κατέστη δυνατό, και συνεπώς ακολούθησε η είσοδος των αστυνομικών δυνάμεων στον αύλειο χώρο της Τράπεζας, όπου αφότου πέταξαν στον άνδρα χειροβομβίδες κρότου-λάμψης, κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν, φορώντας του χειροπέδες.





Ο άνδρας οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Καλαμάτας, κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.





Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 36χρονος δράστης στο παρελθόν είχε νοσηλευθεί σε Μονάδα Ψυχικής Υγείας.

Πηγή: tharrosnews.gr

