Ηλεία

Υπόθεση βιασμού - Ηλεία: “σκοτεινά” μυστικά πίσω από την εξαφάνιση μαθήτριας

H φυγή μιας ανήλικης μαθήτριας στην Ηλεία έκρυβε μυστικά που γνώριζαν ελάχιστοι. Ο βιασμός της μικρής κράτησε όπως κατήγγειλε τρία ολόκληρα χρόνια.

Ένα παιδί εξαφανίζεται από το χωριό που ζούσε στην Ηλεία και εντοπίζεται μετά από μέρες στην Πάτρα. Ο βιασμός που καταγγέλλει προκαλεί σοκ. Η μικρή κατονομάζει ως δράστες τον αδερφό και τον θείο της. Εκείνοι αρνούνται τα πάντα και η υπόθεση παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης, που καλείται να διαπιστώσει τι ακριβώς είχε συμβεί.

Για τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022 ορίστηκε η επανεξέταση της υπόθεσης του νεαρού, φερόμενου ως δράστη, που αντιμετωπίζει την κατηγορία του βιασμού της αδερφής του επί τρία συναπτά έτη σε χωριό του Δήμου Ήλιδας στην Ηλεία, μαζί με τον θείο του.

Ειδικότερα, με τη σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα αποφασίστηκε ο ορισμός ειδικών πραγματογνωμόνων προκειμένου να γίνουν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις και να εκτιμηθεί η κατάσταση της ψυχικής υγείας του νεαρού. Για το λόγο αυτό, στη νέα δικάσιμο που ορίστηκε στην παραπάνω ημερομηνία, θα παρουσιαστούν και τα αποτελέσματα των πραγματογνωμόνων ενώπιον του δικαστηρίου προκειμένου να συνεχιστεί η δίκη του και να ληφθεί απόφαση για το αν θα τιμωρηθεί ή όχι.

Η υπόθεση είχε συνταράξει την κοινωνία της Ηλείας το 2019, για το δράμα που ζούσε το κορίτσι από τα 13 έως τα 16 του χρόνια, οπότε και κατήγγειλε όλα όσα βίωνε. Για περίπου 3 χρόνια η άτυχη κοπέλα, όπως είπε, ζούσε εφιαλτικές στιγμές από τον ίδιο της τον αδελφό και τον αδελφό του πατέρα της, ο οποίος παρότι και ο ίδιος πατέρας, φέρεται να μην δίσταζε να βγάζει τις αρρωστημένες του ορέξεις στην ανήλικη ανιψιά του!

Η ίδια φοβούμενη τότε, δεν έβρισκε τη δύναμη να προβεί σε κάποια καταγγελία, ωστόσο λίγο πριν αποκαλυφθούν όλα στα μέσα του 2019, έφυγε από το χωριό που ζούσε τον εφιάλτη. Ο πατέρας της απευθύνθηκε στην Αστυνομία, ζητώντας να παρέμβει για να επιστρέψει στο σπίτι η κόρη του. Με την βοήθεια του φίλου της, πήγε στην Πάτρα, όπου διέμενε η μητέρα της, αφού οι γονείς της είναι χωρισμένοι, και αποκάλυψε όσα ζούσε στο χωριό.

Σύμφωνα με το ο πατέρας της κατήγγειλε τη φυγή της κόρης του με τον φίλο της στο Τμήμα Ασφαλείας Ήλιδας και οι αστυνομικές αρχές άρχισαν να την αναζητούν. Οι αστυνομικοί εντόπισαν την κοπέλα και από την πρώτη επαφή που είχαν μαζί της κατάλαβαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Λίγο αργότερα τους αποκάλυψε τα πάντα…

πηγή: patrisnews.com

