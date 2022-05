Δωδεκανήσα

Ρόδος: Ο ερωδιός στην παραλία και η “φιλία” με τον άνδρα που τον φροντίζει (εικόνες)

Ο κ. Νίκος ξεκινά κάθε πρωί από το σπίτι του και φτάνει στο κέντρο για να συναντήσει τον αγαπημένο του φίλο

Δύο αχώριστοι φίλοι έχουν γίνει ο κ. Νίκος Σιγάλας και ο Μάρκος, ένα λευκό ερωδιό, πελαργόμορφο πτηνό, που κάνει βόλτες καθημερινά στην παραλιακή περιοχή του κέντρου της Ρόδου.

Ο κ. Νίκος ξεκινά κάθε πρωί από το σπίτι του και φτάνει στο κέντρο για να συναντήσει τον αγαπημένο του φίλο. Ο Μάρκος πιστός στο ραντεβού τους, περιμένει στο ίδιο σημείο κάθε πρωί στις 8.

Μάλιστα, όπως αναφέρει ο κ. Σιγάλας αναγνωρίζει ακόμα και το αυτοκίνητό του και τρέχει αμέσως για να τον υποδεχθεί.

«Το ταΐζω κάθε μέρα εδώ και 8 χρόνια. Είναι σαν παιδί μου, χειμώνα-καλοκαίρι πηγαίνω κάθε πρωί στις 8 και κάθομαι σ’αυτο το παγκάκι, μόλις βλέπει το αυτοκίνητό μου να πλησιάζει έρχεται να με βρει. Τα καλοκαίρια όταν πιάνει η ζέστη φεύγει και όταν επιστρέφει ξανά τον Αύγουστο με περιμένει πάλι στο ίδιο σημείο.

Το συνάντησα πρώτη φορά ένα πρωί που έκανα βόλτα στην περιοχή με το ποδήλατό μου. Το είδα μόνο του από μακριά. Σκέφτηκα ότι θα θέλει να φάει και πήγα κατευθείαν στην ψαραγορά για να του πάρω κάτι να το ταΐσω. Εκείνη την πρώτη μέρα με πλησίασε διστακτικά, από τότε μέχρι σήμερα βρισκόμαστε κάθε μέρα, πηγαίνω ακόμα και Χριστούγεννα, Πάσχα» αναφέρει στη «Ροδιακή» ο κ. Σιγάλας.

