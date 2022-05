Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ναρκωτικά και 41000 ευρώ έκρυβε στο σπίτι του! (εικόνες)

“Λαβράκι” έβγαλαν οι έρευνες των αστυνομικών, όπου με την συνδρομή αστυνομικού σκύλου εντόπισαν τα ναρκωτικά. Συνελήφθη και η σύντροφός του.



“Λαβράκι” έβγαλαν οι έρευνες των αστυνομικών στα σπίτια του 30χρονου που συνελήφθη για εμπόριο ναρκωτικών, στη Θεσσαλονίκη, και σε βάρος του εκκρεμούσε διωκτικό έγγραφο από τις Αρχές Γερμανίας.

Με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου και αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης, σε μία εξ’ αυτών, όπου διέμενε με την 26χρονη αλλοδαπή σύντροφό του που ήταν παρούσα κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένες 17 συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν ποσότητες ναρκωτικών μεικτού βάρους:

955,6 γρ. κοκαίνης

1 κιλού και 283 γρ. ακατέργαστης κάνναβης και

1 κιλού και 169 γρ. άγνωστης κρυσταλλικής ουσίας.

Επιπρόσθετα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Ζυγαριά ακριβείας

Συσκευή αεροστεγούς σφραγίσματος τροφίμων

Ταξιδιωτικός σάκος

2 κινητά τηλέφωνα

Διάφορα έγγραφα και

41.700 ευρώ σχετιζόμενα με εμπορία ναρκωτικών ουσιών.

Συνελήφθησαν τόσο ο 30χρονος άντρας όσο και η 26χρονη σύντροφός του.

