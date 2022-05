Κυκλάδες

Σαντορίνη: βρέθηκε νεκρή μέσα στην καμπίνα της

Πως ενημερώθηκαν οι αρχές για το τραγικό περιστατικό μέσα στο κρουαζιερόπλοιο.

Ένα τραγικό περιστατικό, συνέβη το πρωί της Κυριακής, στη Σαντορίνη, όταν γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε καμπίνα σε κρουαζιερόπλοιο.

Πιο συγκεκριμένα, το Λιμενικό στη Θήρα, ενημερώθηκε από τον ναυτικό πράκτορα κρουαζιερόπλοιου που βρισκόταν στο αγκυροβόλιο ν. Θήρας, ότι 63χρονη αλλοδαπή επιβάτιδα, απεβίωσε εντός της καμπίνας της.

Η ανωτέρω μεταφέρθηκε με Ε/Γ – Λάντζα στον λιμένα ”ΑΘΗΝΙΟΣ” ν. Θήρας και στη συνέχεια διεκομίσθη στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Θήρας, ενώ η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Πηγή: cyclades24.gr

