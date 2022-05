Ηράκλειο

Ηράκλειο: φωτιά στη Βόννη Πεδιάδος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η φωτιά ξέσπασε κοντά στο Μοναστήρι της Αγίας Μαρίνας

Μεγάλη φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 2:00 το μεσημέρι στη Βόννη Πεδιάδος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο έσπευσαν 5 οχήματα με 15 πυροσβέστες καθώς και μία ομάδα πεζοπόρων οι οποίοι άμεσα ρίχτηκαν στη μάχη με τις φλόγες.

Σύμφωνα με ασφαλείς πηγές νέες δυνάμεις της Πυροσβεστικής προστίθενται διαρκώς από τα κλιμάκια των όμμορων περιοχών, ενώ δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να τίθεται σε κίνδυνο το μεγάλο μοναστήρι της Αγίας Μαρίνας που βρίσκεται στην ομώνυμη περιοχή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνουν οι θυελλώδεις νοτιάδες εντάσεως μέχρι και 6 μποφόρ που πνέουν σήμερα σε όλη την Κρήτη.

Σημειώνεται ότι λόγω των καιρικών συνθηκών τόσο οι μετεωρολόγοι όσο και η Πυροσβεστική Υπηρεσία απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην εκτέλεση εργασιών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά και να δημιουργήσουν κινδύνους.

Πηγή: cretapost.gr

Ειδήσεις σήμερα



Αταλάντη: Οδηγός παρέσυρε και σκότωσε παιδί με ποδήλατο

Άλωση της Κωνσταντινούπολης: Το χρονικό του ηρωισμού και της θηριωδίας

Παιδική χαρά: Παιδί έπαθε ηλεκτροπληξία από γυμνά καλώδια (εικόνες)