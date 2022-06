Κοζάνη

Κοζάνη - Τροχαίο: Πέθανε ο 13χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά μαζί με τον πατέρα του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 13χρονος έφυγε από την ζωή ύστερα από 19 μέρες μάχης που έδινε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Σε τραγωδία κατέληξε το μοιραίο τροχαίο που είχε ένα 13χρονο παιδί από την Κοζάνη στις 15 Μαΐου, που επέβαινε μαζί με τον πατέρα του σε μηχανή, αλλά συγκρούστηκαν με διερχόμενο Ι.Χ. με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό τους.

Ο 13χρονος Βαλάντης δυστυχώς κατέληξε χθες το βράδυ, Παρασκευή 3 Ιουνίου, ύστερα από 19 μέρες μάχης που έδινε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το kozan.gr, το τροχαίο συνέβη κοντά στο γήπεδο του Κρόκου Κοζάνης. Ο 13χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Μαμάτσειο χωρίς εμφανή σημάδια ζωής, αλλά μετά από εντατικές προσπάθειες οι γιατροί με ΚΑΡΠΑ κατάφεραν να επαναφέρουν την καρδιακή του λειτουργία. Ωστόσο, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης διεκομίσθη στο Ιπποκράτειο. Ύστερα από 19 μέρες νοσηλείας έχασε τη μάχη με τη ζωή.

Σοβαρά είχε τραυματιστεί και ο πατέρας του άτυχου ανήλικου, αλλά η κατάσταση της υγείας του δεν έδειχνε να είναι τόσο σοβαρή όσο του ανήλικου γιου του, που εν τέλει υπέκυψε στα τραύματά του.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στην Αίγινα: ύποπτος ο γιός του θύματος

Μωβ μέδουσες: ο χάρτης με τις επικίνδυνες παραλίες στην Αττική

Προπονητής πολεμικών τεχνών: Κακουργηματική δίωξη για ασέλγεια σε μαθητές του