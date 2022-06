Θεσσαλονίκη

Άλκης Καμπανός - Κούγιας: ίδια καταδίκη για τους 12 κατηγορούμενους

Τι θα ζητήσει από το δικαστήριο η οικογένεια του άτυχου 19χρονου, με βάση την ιατροδικαστική έκθεση και τις απολογίες των νεαρών. Σε ποια πόλη θα ζητήσει να διεξαχθεί η δίκη, για λόγους ασφαλείας.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Αλέξης Κούγιας, συνήγορος της οικογένειας των συγγενών του Άλκη Καμπανού, θύματος φονικού ξυλοδαρμού για λόγους οπαδικής βίας, σε συνέχεια των ιατροδικαστικών συμπερασμάτων για τα αίτια θανάτου του 19χρονου, αναφέρει τα εξής:

«Τα τριάντα ιατροδικαστικά ευρήματα και η αγριότητα και η βαρβαρότητά τους που βάσει της ιατροδικαστικής εκθέσεως της κυρίας ιατροδικαστού Λήδας-Καλλιόπης Κοβάτση, επέφεραν το θάνατο του αείμνηστου Άλκη Καμπανού, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι κανένας εκ των δώδεκα κατηγορουμένων ούτε παραδέχτηκε ότι επέφερε ένα από αυτά, ούτε κατονόμασε κάποιον άλλο που επέφερε έστω ένα από αυτά, αποτελούν την απόλυτη βεβαίωση ότι στο Δικαστήριο, εκτός αν αλλάξουν τις απολογίες τους, θα δικαστούν όλοι σαν συναυτουργοί αυτής της αποτρόπαιης ανθρωποκτονίας εις βάρος ενός 19χρονου ανυπεράσπιστου παιδιού από αδίστακτους δράστες που μέχρι σήμερα ούτε μία συγγνώμη δεν έχουν πει στην οικογένεια του.

Ο κ. Κούγιας γι’ αυτή την ομαδική ανθρωποκτονία, που δεν έγινε ούτε με χέρια ούτε με πόδια που θα μπορούσαν να έχουν ως σκοπό το τραυματισμό του αείμνηστου Άλκη, αλλά έγινε με δρεπάνια, δολοφονικά μαχαίρια karambit και σιδηρολοστούς, θα ζητήσει την καταδίκη όλων για τη διάπραξη του αδικήματος της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, για την οποία προβλέπεται για όλους η ποινή της ισόβιας καθείρξεως.

Η οικογένεια του Άλκη Καμπανού θα ζητήσει από τον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης κο Παναγιωτόπουλο άμεσα να συνεργαστεί με τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κο Πλιώτα, ώστε χωρίς χρονοτριβή και μετά την έκδοση του παραπεμπτικού βουλεύματος από το Δικαστικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης η δίκη να προσδιοριστεί προς εκδίκαση στην Αθήνα για λόγους ασφάλειας των μελών της οικογένειας Καμπανού, των Δικαστών, των Ενόρκων και των μαρτύρων, όπως έγινε με άλλες δίκες με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη δίκη Τοπαλούδη και τη δίκη Ζωνιανών.

Είναι αυτονόητο ότι τόσο εκ μέρους της οικογένειας Καμπανού όσο και προσωπικά θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μας προς την 7η Τακτική Ανακρίτρια Θεσσαλονίκης κα Μαγδαληνή Ηλιοπούλου που ταχύτατα ενήργησε όλες τις ανακριτικές πράξεις και ολοκλήρωσε την ανάκριση, συγκεντρώνοντας όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία διασταυρώνουν όλες τις αποδείξεις που αποδεικνύουν την αυτουργία όλων των συλληφθέντων και ήδη κρατουμένων στην ανθρωποκτονία εις βάρος του αειμνήστου Άλκη Καμπανού».

