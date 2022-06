Μαγνησία

Βόλος: έκλεψε τα χρήματα της αδελφής του για… ηλεκτρονικό τζόγο!

Τι κατέθεσε η αδερφή του κατηγορουμένου για το περιστατικό

Το δρόμο για τη φυλακή θα πάρει ένας 39χρονος Βολιώτης, που έκλεψε χρήματα της αδελφής του από το σπίτι της και τα έπαιξε σε τζόγο! Ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε ερήμην από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου σε φυλάκιση 18 μηνών για κλοπή χωρίς αναστολή και η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 39χρονος, στις 31 Ιουλίου 2020, έκλεψε από το σπίτι της αδελφής του 46 χρόνων στην Άφησσο, το πορτοφόλι της, που περιείχε 750 € και μια χρεωστική κάρτα.

Ο δράστης με τα χρήματα και την κάρτα πήγε σε κατάστημα ηλεκτρονικού τζόγου, όπου και ξόδεψε, με την χρεωστική κάρτα της αδελφής του 740 €.

Ωστόσο η τράπεζα δεν ενημέρωσε με SMS τη γυναίκα ότι γίνεται συναλλαγή (χρήση της κάρτας της) και τελικά της επέστρεψε τα 740 € που είχε ξοδέψει ο αδελφός της.

Η γυναίκα που είχε υποβάλλει μήνυση κατά του αδελφούς της ήταν παρούσα στο Δικαστήριο και κατέθεσε ότι γύρισε από τη θάλασσα στο σπίτι, πήγε να πάρει το πορτοφόλι για να πληρώσει τις υποχρεώσεις της διαπίστωσε ότι έλειπε μαζί με την τραπεζική της κάρτα. Όπως είπε, αναγκάστηκε να κάνει μήνυση κατά του αδελφού της, γιατί ήταν ο μόνος που βρισκόταν στο σπίτι, γνώριζε που ήταν το πορτοφόλι της και όπως αποδείχτηκε δεν έγινε διάρρηξη του σπιτιού.

