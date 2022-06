Κοζάνη

Κοζάνη: Επίθεση αδέσποτου σκύλου σε 13χρονη

Η ανήλικη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης.

Επίθεση από αδέσποτο σκύλο σημειώθηκε στο κέντρο του Δρεπάνου στην Κοζάνη το βράδυ της Πέμπτης.

Θύμα είναι ένα 13χρονο κορίτσι, το οποίο δέχθηκε επίθεση σκύλου και, μάλιστα, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες τουοι γονείς του κοριτσιού πήγαν στο Αστυνομικό Τμήμα, προκειμένου να υποβάλουν μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου.

