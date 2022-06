Ρεθύμνου

Κρήτη: Νεκρός από πυροβολισμούς στον Μυλοπόταμο

Αιματηρό περιστατικό στην περιοχή Αργουλιό στον Μυλοπόταμο.

Νεκρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου ένας άνδρας ηλικίας 22 ετών.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες το θύμα εκτιμάται πως δέχτηκε πυροβολισμό στην περιοχή Αργουλιό στον Μυλοπόταμο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν, ότι ο 22χρονος πυροβολήθηκε έξω από το σπίτι της αδερφής του.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο 22χρονος πριν πέσει νεκρός από τους πυροβολισμούς είχε διαπληκτιστεί με έναν 45χρονο.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν σπεύσει στο σημείο, πραγματοποιώντας έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψη του δράστη.

