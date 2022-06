Χαλκιδική

Βιασμός 22χρονης στην Χαλκιδική: Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον βοσκό που διαφεύγει

Ο 48χρονος ταυτοποιήθηκε ως δράστης του καταγγελλόμενου βιασμού εις βάρος 22χρονης, σε παραλία της Χαλκιδικής.

Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε από την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για τον 48χρονο βοσκό που ταυτοποιήθηκε ως δράστης του καταγγελλόμενου βιασμού εις βάρος 22χρονης, σε παραλία της Χαλκιδικής, στα τέλη του περασμένου μήνα.

Τα ίχνη του χάθηκαν μετά την εμπλοκή του στην υπόθεση και δεν αποκλείεται να έχει διαφύγει στο εξωτερικό. Γι' αυτό τον λόγο εκδόθηκε το ευρωπαϊκό ένταλμα ώστε σε περίπτωση εντοπισμού του σε κράτος - μέλος της ΕΕ να συλληφθεί και να παραδοθεί στις ελληνικές δικαστικές Αρχές, στο πλαίσιο της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων μεταξύ των μελών της Ένωσης.

Ο αλβανικής καταγωγής άνδρας είχε μπει στο «κάδρο» των ερευνών και κατέστη κατηγορούμενος για την υπόθεση, μετά την ταυτοποίηση του γενετικού του υλικού με αυτό της παθούσας. Δείγμα DNA είχε ληφθεί από κλινοσκεπάσματα στον τόπο όπου διέμενε και εξετάστηκε εργαστηριακά.

