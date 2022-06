Θεσσαλονίκη

Τροχαίο - Θεσσαλονίκη: Μετωπική σύγκρουση δυο ΙΧ με έξι τραυματίες (εικόνες)

Σφοδρή σύγκρουση μεταξύ δύο οχημάτων. Παιδιά μεταξύ των τραυματιών. Μεταφέρθηκαν όλοι στο νοσοκομείο.



Τροχαίο μεταξύ δύο οχημάτων με έξι τραυματίες σημειώθηκε τπ βράδυ της Πέμπτης στην οδό Σοφούλη στην Καλαμαριά.



Συγκεκριμένα η σύγκρουση σημειώθηκε στο ύψος του Κυβερνείου (Παλατάκι), με μετωπική σύγκρουση δύο οχημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες τραυματίστηκαν δύο ανήλικα παιδιά και τέσσερις ενήλικες. Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στα νοσοκομεία Ιπποκράτειο και Παπανικολάου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η ζωή τους δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο.

Πηγή: grtimes.gr

