Θεσσαλονίκη: μάνα και γιός, δεμένοι με χειροπέδες, πνίγηκαν στο λιμάνι (εικόνες)

Ο άνδρας και η γυναίκα έπεσαν με αυτοκίνητο στην θάλασσα. Εντοπίστηκαν οι σοροί στο βυθό.

Σε θρίλερ εξελίσσεται ο θάνατος των δύο ατόμων, τα οποία ανασύρθηκαν νεκρά από αυτοκίνητο που έπεσε στη θάλασσα, στους Νέους Επιβάτες Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Thestival, ο πρώτος δύτης που προσέγγισε το αυτοκίνητο στον βυθό της θάλασσας ανέφερε πως τα δύο άτομα, ένας άνδρας και μια γυναίκα, ήταν δεμένα με χειροπέδες, ενώ άλλες πληροφορίες αναφέρουν πως οι δύο νεκροί ήταν δεμένοι και με το τιμόνι του οχήματος.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το αυτοκίνητο φέρει πινακίδες από το Κιλκίς.

Ο ένας νεκρός, ο οδηγός του οχήματος, ήταν ηλικίας περίπου 50 ετών, ενώ η γυναίκα ήταν γύρω στα 70.

Στο πίσω μέρος του οχήματος είχε τοποθετηθεί βάρος, ώστε το αυτοκίνητο να βυθιστεί γρήγορα στο νερό, οδηγώντας στον θάνατο τον γιό και την μητέρα του.

Πρόκειται σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες για μια μάνα και τον γιό της, που έχασαν την ζωή τους, λίγα χρόνια μετά από την αυτοκτονία του άλλου γιού της οικογένειας.

