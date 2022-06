Αργολίδα

Ναύπλιο - Τροχαίο: Αυτοκίνητο γκρέμισε μάντρα και έπεσε πάνω σε παρκαρισμένα (εικόνες)

Τρελή πορεία ΙΧ προκάλεσε σοβαρές ζημιές. Από "θαύμα" δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην περιοχή της Άριας στο Ναύπλιο. Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ και μια κολόνα ηλεκτροδότησης και τούμπαρε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο,κινούταν στην επαρχιακή οδό Ασκληπιού με κατεύθυνση το Ναύπλιο και ανεβαίνοντας την μικρή ανηφόρα για την Άρια, προσέκρουσε σε ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ και μια κολόνα ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα την εκτροπή του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το αυτοκίνητο στην τρελή πορεία του, γκρέμισε μια μάντρα και έπεσε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα έξω από φούρνο που βρίσκεται στο σημείο. Από την πρόσκρουση το ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ εκσφενδονίστηκε αρκετά μέτρα και έπεσε σε διερχόμενο όχημα που εκείνη την στιγμή περνούσε από το σημείο.

Από την σφοδρή σύγκρουση και παρ’ όλες τις σοβαρές ζημιές στα οχήματα δεν υπήρξαν τραυματίες. Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία που διενεργεί ερευνά για τα ακριβή αίτια και συνθήκες του τροχαίου.

