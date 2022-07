Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - τροχαίο δυστύχημα: Νεκρός ο οδηγός του οχήματος

Ποια η κατάσταση της υγείας των υπόλοιπων επιβατών του οχήματος.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη.

Πιο συγκεκριμένα, ο τραγικός απολογισμός του τροχαίου που σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό στον κόμβο της Ασπροβάλτας, ήταν ένας νεκρός και δύο τραυματίες.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, δύο οχήματα, συγκρούστηκαν και ο 75χρονος οδηγός ενός εξ αυτόν, έχασε τη ζωή του. Οι δύο τραυματίες, μεταφέρθηκαν με ασθεν οφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και σύμφωνα με πληροφορίες η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

