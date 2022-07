Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ληστεία σε χρυσοχοείο με λεία “μαμούθ” (βίντεο)

Καρέ – καρέ κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας τις κινήσεις των δραστών της «χρυσής» ληστείας.

Στόχος διαρρηκτών έγινε τα ξημερώματα σε κοσμηματοπωλείο, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με τους δράστες να "σηκώσουν" χρηματοκιβώτιο, που σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, περιείχε κοσμήματα αξίας 100.000 ευρώ.

Τις κινήσεις τους κατέγραψε κάμερα ασφαλείας παρακείμενης επιχείρησης και το υλικό εξετάζεται από την αστυνομία η οποία διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό των πέντε δραστών.

