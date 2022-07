Θεσσαλονίκη

ΟΑΣΘ: Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε στάση - Παιδιά οι τραυματίες

Τι αναφέρουν οι πληροφιορίες για τις συνθήκες υπό τις οποίες τραυματίστηκαν οι ανήλικοι.

Τρία ανήλικα αγόρια, ηλικίας 13 και 14 ετών, μεταφέρθηκαν στο «Ιπποκράτειο» νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης ελαφρά τραυματισμένα μετά την παράσυρση από Ι.Χ. αυτοκίνητο στην περιοχή της Νικόπολης, του δήμου Παύλου Μελά.

Τα αγόρια παρασύρθηκαν από αυτοκίνητο, ωστόσο -σύμφωνα με πληροφορίες- η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει καμία ανησυχία.

Τα δύο, μετά τις εξετάσεις, διαπιστώθηκε πως δεν φέρουν τραύματα, ενώ το ένα έχει υποστεί κάταγμα στο δεξί πόδι.

Το τροχαίο σημειώθηκε στις 11:20 το πρωί, στη συμβολή των οδών Κωνσταντίνου Παλαιολόγου με Λέσβου, στην περιοχή της Νικόπολης.

Αρχικά συγκρούστηκαν μεταξύ τους δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα. Το ένα εξ αυτών ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε πάνω σε στάση του ΟΑΣΘ, παρασύροντας τα τρία παιδιά.