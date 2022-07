Πέλλα

Φωτιά στην Πέλλα: Κινητοποίηση από ξηράς και αέρος

Η φωτιά καίει σε δύσβατη περιοχή. Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς που εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική έκταση στη δημοτική ενότητα Μενηίδος, στην Πέλλα.

Στο σημείο επιχειρούν 38 πυροσβέστες με εννέα οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος κι ένα ελικόπτερο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δύσβατη ορεινή περιοχή και δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

#Πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στη Δ.Ε. Μενηίδος Πέλλας. Επιχειρούν 38 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 9 οχήματα και 1 Ε/Π

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 25, 2022

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, με κατηγορία κινδύνου 4 σε:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας, ΠΕ Βοιωτίας)