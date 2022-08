Θεσσαλονίκη

Μεγάλη φωτιά στο Σέιχ Σου (εικόνες)

Μεγάλη η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στο σημείο με ισχυρές δυνάμεις και εναέρια μέσα.

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε κατά τις 3 το μεσημέρι της Κυριακής στο Σέιχ Σου.

Πιο συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε έξω από την Τριανδρία, πλησίον της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, ενώ άμεσα στο έσπευσαν στο σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις και εναέρια μέσα.

Στη μάχη της κατάσβεσης επιχείρησν συνολικά 17 οχήματα 75 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων εκ των οποίων οι τρεις ήταν οι Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων, 1 ελικόπτερο Ericsson και 2 καναντερ.

Πηγή εικόνων: Thestival.gr

