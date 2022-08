Τρίκαλα

Καλαμπάκα: Μπουρίνι “βύθισε” στο νερό την πόλη (βίντεο)

Απίστευτες εικόνες καταγράφονται στην Καλαμπάκα από ισχυρό μπουρίνι που πλήττει την περιοχή.



Απίστευτες εικόνες καταγράφονται στην Καλαμπάκα και στην ευρύτερη περιοχή από το ισχυρό μπουρίνι που την πλήττει από νωρίς το απόγευμα της Τρίτης 23 Αυγούστου 2022.

Kεντρικοί δρόμοι της πόλης βυθίστηκαν στο νερό, πλημμύρισαν ισόγεια καταστήματα και υπόγεια. Είναι χαρακτηριστική η κεντρική φωτογραφία όπου διακρίνεται η οδός Τρικάλων, ο κεντρικός δρόμος της πόλης, ο οποίος μετατράπηκε κυριολεκτικά σε ποτάμι.

Μεγάλες ζημιές καταγράφονται και πέριξ της πόλεως, ενώ αιωνόβιος πλάτανος έσπασε και έκοψε στα δυο το δρόμο προς Διάβα.

