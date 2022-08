Ξάνθη

Ξάνθη: 16χρονος μουσουλμάνος ξυλοκοπήθηκε από ομάδα 20 αγοριών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η μητέρα του, που περνούσε τυχαία, είδε το παιδί αιμόφυρτο, πεσμένο στο οδόστρωμα και το μετέφερε στο νοσοκομείο.

Αναστάτωση από περιστατικό ξυλοδαρμού, την Παρασκευή, στην περιοχή της Παλιάς Πόλης στην Ξάνθη, πίσω ακριβώς από την πλατεία Μητροπόλεως.

Σύμφωνα με πληροφορίες της xanthidaily.gr, μια ομάδα 20 αγοριών, στρίμωξε και έδειρε ένα 16χρονο μουσουλμάνο, χωρίς ακόμα να έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της συμπλοκής.

Όπως ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας, τα περισσότερα από τα αγόρια κάθονταν και κοιτούσαν 6-7 αγόρια από την παρέα τους, που χτυπούσαν με μανία τον 16χρονο μουσουλμάνο, στο κεφάλι και στο στομάχι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να αιμορραγεί.

Περίοικοι που αντιλήφθηκαν το σκηνικό βγήκαν στον δρόμο και με τις φωνές του κατάφεραν και έδιωξαν την ομάδα των αγοριών, που καθώς απομακρύνονταν είπαν «θα σε γαμ*** κωλότουρκε, την επόμενη φορά θα σε σκοτώσουμε».

Η μητέρα του αγοριού που περνούσε εκείνη την στιγμή με το αυτοκίνητο της (σημ: η οικογένεια διαμένει στην Παλιά Ξάνθη) είδε τον παιδί της να είναι αιμόφυρτο κάτω στον δρόμο. Το πήρε με το αυτοκίνητο της και το μετέφερε αμέσως στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, ενώ έλεγε ότι θα προβεί και σε μηνύσεις.

Πηγή: xanthidaily.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κόμπι Μπράιαντ: Που καταλήγει η αποζημίωση για τις φωτογραφίες από το δυστύχημα

Κουφονήσια: σε δύο ανθρώπους ανήκουν τα οστά στις σακούλες

Χαλκιδική: Νεκρός ανήλικος που έκανε μπάνιο στην θάλασσα (εικόνες)