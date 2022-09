Λάρισα

Δολοφονία στην Λάρισα: Θρίλερ με τον σύντροφο της 35χρονης

Σοκ στην Λάρισα για την δολοφονία της 35χρονης. Συνεχίζονται οι έρευνες για την σύλληψη του δράστη. Το χρονικό της αποκάλυψης του εγκλήματος.



Άφαντος παραμένει ο σύντροφος της 35χρονης Λαρισαίας που βρέθηκε νεκρή το απόγευμα της Πέμπτης, ως αποτέλεσμα εγκληματικής ενέργειας. Οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό του συνεχίζονται, σε μια υπόθεση που συγκλονίζει τη Λάρισα.

Το χρονικό της αποκάλυψης

Η έντονη δυσοσμία που φαινόταν να προέρχεται από πολυκατοικία στην οδό Παπαναστασίου, ήταν το γεγονός που έκανε για πρώτη φορά τους κατοίκους της περιοχής να ενδιαφερθούν. Το μεσημέρι της Πέμπτης, η ιδιοκτήτρια καταστήματος κοντά στην πολυκατοικία, αποφάσισε να διερευνήσει από που προερχόταν τελικά η δυσοσμία και γι’ αυτό κατέβηκε στο υπόγειο της πολυκατοικίας.

Εκεί αντίκρισε το αποτρόπαιο θέαμα που οδήγησε στην αποκάλυψη του εγκλήματος, το οποίο «πάγωσε» τη Λάρισα μόλις έγινε γνωστή η υπόθεση της 35χρονης Λαρισαίας που μπαινόβγαινε στο διαμέρισμα στο υπόγειο της πολυκατοικίας με τον σύντροφο της αλλά την τελευταία εβδομάδα δεν είχε δώσει σημεία ζωής. Αυτή η ζωή είχε αφαιρεθεί με ένα μοιραίο χτύπημα στο κεφάλι.

Η οσμή του θανάτου



Το απόγευμα της 8ης Σεπτεμβρίου η αστυνομία δέχεται κλήση από τη γυναίκα που πρώτη μπήκε στο διαμέρισμα, και μετέβη στο σημείο. Οι αστυνομικοί μόλις έφτασαν, κατέβηκαν τα σκαλιά που οδηγούσαν στο υπόγειο και αμέσως η δυσοσμία, που ακόμα επικρατεί στο σημείο, κυρίευσε την όσφρηση τους.

Ήταν η μυρωδιά από το άψυχο σώμα της γυναίκας που βρήκαν οι αστυνομικοί στο μικρό υπόγειο διαμέρισμα, τυλιγμένο με ένα πάπλωμα και που ήταν ήδη σε αποσύνθεση.

Μια εβδομάδα νεκρή – άφαντος ο σύντροφος



Αρχικά η πρώτη εκτίμηση ήταν ότι η γυναίκα πέθανε από παθολογικά αίτια αλλά η κατάσταση ξεκαθάρισε όταν έφτασε στο σημείο ο ιατροδικαστής κ. Χρήστος Κραββαρίτης. Η δική του πρώτη εκτίμηση μετέτρεψε το υπόγειο της Παπαναστασίου σε τόπο εγκλήματος.

Όπως δήλωσε την επόμενη μέρα στα ΜΜΕ ο ιατροδικαστής, η γυναίκα έφερε “συντριπτικό κάταγμα κεφαλής, το οποίο προκλήθηκε από θλών αμβλύ όργανο”, ενώ το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από το θάνατο της γυναίκας ήταν η μια εβδομάδα.

Μετά και το πόρισμα του κ. Κραββαρίτη οι έρευνες της αστυνομίας στράφηκαν στη σύλληψη του δολοφόνου της 35χρονης με τις πρώτες ενδείξεις να δείχνουν ως ύποπτο τον σύντροφό της, ο οποίος είναι υπήκοος Πακιστάν και παραμένει άφαντος μέχρι αυτή την ώρα. Ένας σύντροφος με τον οποίο η γυναίκα, όπως ανέφεραν στο larrissanet.gr άνθρωποι που εργάζονται και ζουν στην περιοχή, δεν είχε την πλέον «αρμονική» σχέση.

Κατηγορία για ενδοοικογενειακή βία



Σύμφωνα με όσα μας ανέφεραν το πρωί της Παρασκευής κάτοικοι της περιοχής, το ζευγάρι καβγάδιζε συχνά ενώ και στην αστυνομία έφτασαν πληροφορίες στο παρελθόν για επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας. Όπως ανέφεραν οι κάτοικοι στο larissanet , η γυναίκα ήταν πάντα μαζί με τον άντρα στις διάφορες δουλειές τους. Το μέρος που ζούσαν ήταν το μικρό διαμέρισμα στο υπόγειο της πολυκατοικίας. Εκεί που η γυναίκα όπως όλα δείχνουν άφησε την τελευταία της πνοή.

Πηγή: larissanet.gr

