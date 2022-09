Λάρισα

Δολοφονία στην Λάρισα: Το υπόγειο που βρέθηκε νεκρή η 35χρονη (εικόνες)

Θρίλερ με τη δολοφονία της 35χρονης. Οι γείτονες την εντόπισαν από την δυσοσμία. Άφαντος ο σύντροφός της.



Πάνω σε ένα στρώμα μέσα στο δωμάτιο των ελάχιστων τετραγωνικών μέτρων, σε υπόγειο πολυκατοικίας στην οδό Παπαναστασίου βρέθηκε την Πέμπτη το πτώμα μιας 35χρονης, στην Λάρισα.

Το κουβάρι της υπόθεση, που συνταράσσει από χθες τη Λάρισα, άρχισε να ξετυλίγεται όταν η δυσοσμία στην περιοχή έγινε ανυπόφορη για τους περιοίκους. Στο σημείο έφτασε πρώτα η ιδιοκτήτρια καταστήματος που βρίσκεται κοντά για να ελέγξει την πηγή της δυσοσμίας. Μόλις μπήκε στο υπόγειο αντίκρισε τη γυναίκα τυλιγμένη σε μια κουβέρτα και τότε ειδοποίησε την αστυνομία.

Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικές δυνάμεις όπου σύμφωνα και με τα πρώτα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης η γυναίκα φέρεται να έχει τραύμα στο κεφάλι.

Το πρωί της Παρασκευής έφτασαν στον τόπο του εγκλήματος στελέχη του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών και της Ασφάλειας Λάρισας. Από την έρευνα της Αστυνομίας , σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, προκύπτει ότι βασικός ύποπτος είναι ο σύντροφός της – υπήκοος Πακιστάν – ο οποίος εξαφανίστηκε και πλέον αναζητείται.

Σύμφωνα με μαρτυρίες των γειτόνων, η γυναίκα είχε απασχολήσει την αστυνομία στο παρελθόν.

Πηγή: larissanet.gr





