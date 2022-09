Ροδόπη

Γυναικοκτονία στην Κομοτηνή: Προφυλακιστέος ο άνδρας που έκαψε ζωντανή την σύζυγό του

Ο δράστης ζήτησε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Τι υποστήριξε για την επίθεση που κόστισε την ζωή στην άτυχη γυναίκα.

Ο 63χρονος που την περασμένη Τετάρτη έλουσε με βενζίνη και έβαλε φωτιά στην 55χρονη σύζυγό του μετά από μία μαραθώνια απολογία στον ανακριτή Κομοτηνής πήρε το δρόμο για τη φυλακή καθώς κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Το πρωί και ενώ ήταν προγραμματισμένη η απολογία του η κατηγορία άλλαξε: Από απόπειρα ανθρωποκτονίας μετατράπηκε σε ανθρωποκτονία με δόλο.

Η άτυχη γυναίκα δεν άντεξε από τα βαριά εγκαύματα και πέθανε την Δευτέρα

Ο 63χρονος ζητά τώρα και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.

Στην απολογία του ισχυρίζεται ότι έφθασε στο σημείο να κάψει την σύζυγο του γιατί πίστευε ότι είχε… εξωσυζυγική σχέση.

Η άτυχη γυναίκα του είχε ζητήσει να χωρίσουν και αυτό όπως λέει τον θόλωσε.

Η 55χρονη αντιμετώπιζε σοβαρά κινητικά προβλήματα και είχε χάσει το πόδι της από διαβήτη. Όταν της έβαλε φωτιά ήταν αδύνατο να κινηθεί και στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε με πολύ σοβαρά εγκαύματα τρίτου βαθμού σχεδόν σε όλο της το σώμα. Την διασωλήνωσαν από την πρώτη στιγμή αλλά η γυναίκα δεν άντεξε και ξεψύχησε.





