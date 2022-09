Δωδεκανήσα

Ρόδος - Απόπειρα βιασμού ανήλικης: Στο εφετείο η υπόθεση

Τι κατήγγειλε η 17χρονη για την απόπειρα βιασμού της το 2012 και πως κατάφερε να ξεφύγει.

Σε δεύτερο βαθμό θα δικαστεί ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Δωδεκανήσου την 10η Οκτωβρίου 2022 ένας 28χρονος κάτοικος Ρόδου, που έχει κριθεί πρωτοδίκως ένοχος απόπειρας βιασμού ανήλικης και του έχει επιβληθεί ποινή φυλάκισης 5 ετών.

Με απόφαση, που ελήφθη κατά πλειοψηφία, η ποινή που του επιβλήθηκε δεν μετετράπη σε χρηματική, ενώ το δικαστήριο αποφάσισε να μην την αναστείλει μέχρι την εξέταση της εφέσεώς του με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στις φυλακές. Την 27η Μαρτίου 2012 μια 17χρονη, κάτοικος Ρόδου, κατήγγειλε ότι ενώ βάδιζε μαζί με μια φίλη της στην Τάφρο, στη Μεσαιωνική Πόλη, ένα άγνωστο σ’ αυτήν πρόσωπο με μαλλιά ράστα την πλησίασε, της έκλεισε το στόμα και ακούμπησε τα γεννητικά του όργανα στα οπίσθιά της.

Η 17χρονη κατέθεσε ότι του κατάφερε ένα χτύπημα και ετράπη με τη φίλη της σε φυγή.

Οι αστυνομικοί που διενεργούσαν έρευνες για τον εντοπισμό ατόμου, που ταίριαζε στην περιγραφή, προσήγαγαν τον 28χρονο, ο οποίος και αναγνωρίστηκε ως ο δράστης από την ανήλικη.

Εξεταζόμενος δήλωσε ότι τελούσε υπό την επήρεια κάνναβης, ότι είναι χρήστης και ότι αντιμετωπίζει οικογενειακά και προσωπικά προβλήματα και ενήργησε χωρίς να έχει επίγνωση των πράξεών του.

Μετά την απολογία του, τον Ιούλιο του 2012, ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου του από τη χώρα, της εμφάνισής του την 1η και 15η μέρα κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του και της απαγόρευσης επικοινωνίας και συναναστροφής με την 17χρονη.

Απολογούμενος, αφού επεσήμανε ότι έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για κατοχή μικροποσότητας κάνναβης υποστήριξε ότι την επίμαχη ημέρα βρισκόταν σε Ιερό Ναό εντός της Μεσαιωνικής Πόλης και βοηθούσε να μεταφέρουν κάποιες εικόνες.

Στον Ιερό Ναό παρουσιάστηκε, όπως είπε, ένα άτομο με το οποίο δεν έχει καλές σχέσεις και με το ποδήλατό του μετέβη στην Τάφρο για να κάνει χρήση χασίς. Μετά τη χρήση βρισκόταν σε μια κατάσταση που ήταν «θολωμένος» και θυμάται ότι πέρασαν από το σημείο που καθόταν δύο κοπέλες. Θυμάται ότι μίλησε σε μια εξ αυτών και τίποτε άλλο.

Ζήτησε συγγνώμη και κατέθεσε ότι είναι άνεργος, ότι ζει με τους γονείς του, ότι η μητέρα του είναι ανάπηρη και τη συντηρεί αυτός και ότι κάνει χρήση χασίς επί 9 χρόνια.

Απολογούμενος στο πρωτόδικο δικαστήριο υποστήριξε ότι είχε κάνει χρήση και δυο – τριών χαπιών Xanax και ότι όταν είδε την 17χρονη, που υποστήριξε ότι γνώριζε, ένοιωσε μια επιθυμία να την αγκαλιάσει πράγμα που έκανε επιδιώκοντας και να την φιλήσει.

Αρνήθηκε ότι προσπάθησε να αφαιρέσει το εσώρουχό της και ότι αυνανίστηκε.





