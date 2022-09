Κοζάνη

Κοζάνη: Νεαρός έκανε βόλτες ολόγυμνος σε πάρκο (εικόνες)

Διερχόμενοι πολίτες που είδαν το θέαμα κάλεσαν αμέσως την Αστυνομία.

Ένα όχι και τόσο συνηθισμένο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 23 Σεπτεμβρίου όταν άντρας νεαρής ηλικίας κυκλοφορούσε γυμνός στην Κοζάνη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 22χρονος φοιτητής φαίνεται να “έκοβε” βόλτες ανενόχλητος στην περιοχή του Δημοτικού πάρκου Κοζάνης.

Πηγή: kozanilife.gr

