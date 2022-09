Ηράκλειο

Ηράκλειο: αυτοκίνητο παρέσυρε πατίνι (βίντεο)

Η κοπέλα γλίτωσε τα χειρότερα καθώς καταφερε να πηδήξει τελευταία στιγμή.

Άγιο είχε μία νεαρή γυναίκα στο Ηράκλειο η οποία γλίτωσε τελευταία στιγμή, καθώς αυτοκίνητο παρέσυρε το πατίνι της.

Πιο συγκεκριμένα, η κοπέλα έβγαινε από στενό και τότε ένα αυτοκίνητο χωρίς να κόψει ταχύτητα, παρέσυρε το πατίνι στον κάθετο δρόμο.

Η τύχη της νεαρής γυναίκας ήταν τόσο μεγάλη που το αυτοκίνητο ευτυχώς παρέσυρε μόνο το πατίνι της με την ίδια να γλιτώνει παρά τρίχα από μία ενδεχομένως σοβαρή παράσυρση.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο στην περιοχή του Κατσαμπά.

