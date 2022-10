Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Στον ανακριτή οι τέσσερις επίδοξοι ληστές με τα αλεξίσφαιρα (εικόνες)

Το μοιραίο λάθος των δραστών που οδήγησε σε φιάσκο το σχέδιο τους.

Σε ανακριτή παραπέμφθηκαν να απολογηθούν οι τέσσερις συλληφθέντες για την κινηματογραφική απόπειρα ληστείας σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στην οδό Μοναστηρίου, στη Θεσσαλονίκη.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι δράστες υπέπεσαν σε ένα μοιραίο λάθος το οποίο οδήγησε σε φιάσκο το σχέδιο τους. Στην προσπάθεια τους καταστρέψουν την κάμερα ασφαλείας που κατέγραφε τις κινήσεις στον χώρο του καταστήματος, προκάλεσαν ηλεκτρολογική βλάβη, με συνέπεια να πέσουν τα ρολά ασφαλείας και να εγκλωβιστούν στο εσωτερικό της επιχείρησης.

Μέχρι τότε φαίνεται πως είχαν ένα καλά οργανωμένο σχέδιο. Είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους φορούσαν αλεξίσφαιρα γιλέκα με διακριτικά της Ελληνικής Αστυνομίας ενώ έδεσαν και τον 23χρονο υπάλληλο.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να μπουν στο κατάστημα και να περάσουν χειροπέδες στους νεαρούς δράστες. Πρόκειται για τρεις 22χρονους και έναν 18χρονο στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν ακόμα ένα αεροβόλο όπλο, τρία πτυσσόμενα μαχαίρια, μία ράβδος, φορητός πομποδέκτης.

Μέχρι να απολογηθούν παραμένουν υπό κράτηση.

πηγή φώτο: grtimes.gr

