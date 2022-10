Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Έκρυβε αλλοδαπούς σε ειδική κρύπτη καρότσας φορτηγού (εικόνες)

Ο οδηγός του φορτηγού συνελήφθη, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι σε βάρος του εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης.



Σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη, στην οροφή καρότσας φορτηγού, μετέφερε διακινητής 26 παράτυπους αλλοδαπούς από τη Συρία, και μεταξύ αυτών τέσσερα συνοδευόμενα ανήλικα.

Το φορτηγό ακινητοποιήθηκε το προηγούμενο 24ωρο από αστυνομικούς στην περιοχή του Καβαλλαρίου, έξω από τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ελεγχθεί.





Στο εσωτερικό του οχήματος εντοπίστηκαν οι παράτυποι αλλοδαποί που, όπως ανακοινώθηκε, δεν διέθεταν τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια.



Ο 41 ετών οδηγός του φορτηγού, με καταγωγή από τη Βουλγαρία, συνελήφθη με την κατηγορία της παράνομης μεταφοράς- προώθησης μεταναστών, ενώ από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι σε βάρος του εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης του Ανακριτή Ορεστιάδας για παράβαση του Κώδικα Μετανάστευσης.

