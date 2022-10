Ιωάννινα

Ιωάννινα: στη φυλακή 30χρονος για σεξουαλικές επιθέσεις σε 18 γυναίκες

Πόσα χρόνια κάθειρξης όρισε το δικαστήριο για τον 30χρόνο για επιθέσεις και απόπειρες βιασμών.

Ποινή φυλάκισης εννέα ετών επέβαλε το Εφετείο Ιωαννίνων σε έναν 30χρονο ο οποίος είχε συλληφθεί το 2017 μετά από επιθέσεις και απόπειρες βιασμού σε βάρος 18 νεαρών κοριτσιών στα Γιάννινα.

Η πρώτη δίκη είχε γίνει το 2020 στην Πρέβεζα το 2020 όπου τότε το δικαστήριο του είχε επιβάλλει ποινή πέντε ετών και με περιοριστικούς όρους είχε αφεθεί ελεύθερος.

Ο εισαγγελέας ωστόσο είχε ασκήσει έφεση η οποία συνδικάστηκε με την έφεση του ιδίου.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει σοκ τον Οκτώβριο του 2017 όταν τελικά η αστυνομία μετά από αρκετές καταγγελίες οδηγήθηκε στη σύλληψη του δράστη.

Ο 25χρονος τότε, δρούσε νυχτερινές ώρες. Εντόπιζε νεαρά κορίτσια που κυκλοφορούσαν μόνα τους. Τα ακολουθούσε πεζός, τις περισσότερες φορές μέχρι την είσοδο των πολυκατοικιών που διέμεναν, επιχειρούσε ακόλαστες πράξεις σε βάρος τους, προσβάλλοντας την γενετήσια αξιοπρέπειά τους.

Από την αστυνομία είχαν εξιχνιαστεί άμεσα 14 υποθέσεις προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας. Η μία κοπέλα τότε ήταν ανήλικη. Επίσης είχε εξιχνιαστεί μία περίπτωση απόπειρας βιασμού που είχε σημειωθεί στην πόλη των Ιωαννίνων. Μετά την σύλληψή του, στην Ασφάλεια Ιωαννίνων είχαν προσφύγει κι άλλα θύματα προκειμένου να καταθέσουν. Έτσι οι συνολικές περιπτώσεις επιθέσεων ανερχόταν σε 18.

Ενώπιον του δικαστηρίου βρέθηκαν θύματα και θύτης με τον δεύτερο να μην δείχνει συναίσθηση των πράξεών του.

Ο 30χρονος σήμερα κρίθηκε ένοχος. Το δικαστήριο του επέβαλλε ποινή κάθειρξης εννέα ετών και οδηγήθηκε στις φυλακές.

