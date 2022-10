Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: στο νοσοκομείο μαθητής που κόπηκε από σπασμένο τζάμι (εικόνες)

Ποια η κατάσταση της υγείας του μαθητή που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ένα ατύχήμα συνέβη σε σχολείο στη Θεσσαλονίκη, με τραυματισμό μαθητή μέσα στο σχολείο.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, πρόκειται για μαθητή της Ά τάξης Λυκείου, του 2ου ΓΕΛ Νεαπόλεως, ο οποίος κάτω από άγνωστες συνθήκες, έκοψε το χέρι του από σπασμένο τζάμι με αποτέλεσμα να αιμορραγεί.

Άμεσα έφτασε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ειδοποιήθηκε η μητέρα του άτυχου μαθητή ο οποίος διακομίστηκε στο νοσοκομείο, χωρίς να κινδυνεύει η υγεία του.





