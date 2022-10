Θεσσαλονίκη

Έκλεβαν πολυτελή αυτοκίνητα για μεταφορά μεταναστών... χωρίς να κινούν υποψίες! (εικόνες)

Που και πως δρούσε το κύκλωμα κλοπής αυτοκινήτων, που έστελνε εκατοντάδες χιλιομετρα μακριά τα οχήματα, "εφοδιάζοντας' το παράλληλο κύκλωμα των διακινητών.

Συμμορία έκλεβε πολυτελή αυτοκίνητα για να τα χρησιμοποιήσει σε παράνομες μεταφορές μεταναστών.

Ως μέλη της συμμορίας ταυτοποιήθηκαν -σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας- πέντε άτομα, με καταγωγή από τη Συρία (ηλικίας 20 έως 31 ετών), και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία που υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Προηγήθηκε έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, κατά την οποία εξιχνιάστηκαν τέσσερις περιπτώσεις κλοπών αυτοκινήτων, μεγάλου κυβισμού, από περιοχές της Αττικής.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τα οχήματα κλάπηκαν το διάστημα 2019-20 και μεταφέρθηκαν στη συνέχεια στη Θεσσαλονίκη, όπου τελικά εντοπίστηκαν σε ειδικό χώρο στάθμευσης στην Καλαμαριά και αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα μέλη της συμμορίας παραποιούσαν κάποια χαρακτηριστικά των κλεμμένων αυτοκινήτων -συνήθως βάφοντας με μαύρο σπρέι τα τζάμια- και τοποθετούσαν πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, προκειμένου να καθίσταται δυσχερής ο εντοπισμός τους από τις Αρχές.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται για τυχόν εμπλοκή των μελών της συμμορίας και σε άλλες κλοπές αυτοκινήτων.

