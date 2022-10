Εύβοια

Εύβοια: Αδέσποτα επιτέθηκαν και τραυμάτισαν σοβαρά δύο άτομα

Οι επιθέσεις σκύλων από αδέσποτα στην Εύβοια έχουν γίνει καθημερινότητα. Η έκκληση των κατοίκων.

Αδέσποτα σκυλιά επιτέθηκαν και τραυμάτισαν δύο άτομα στην περιοχή του Πάνω Πλάτανου Ιστιαίας Αιδηψού.

Το τελευταίο διάστημα οι επιθέσεις από αδέσποτα σκυλιά σε πολίτες πληθαίνουν καθώς πριν από 10 ημέρες περίπου είχε σοκάρει η επίθεση που δέχτηκε μία γυναίκα από αγέλη αδέσποτων σκύλων.Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 8 Οκτωβρίου, όταν η γυναίκα επέστρεφε στο σπίτι της και πέντε αδέσποτα σκυλιά της επιτέθηκαν.

Μάλιστα όπως ανέφεραν κάτοικοι τις περιοχής την γέμισαν με δαγκωματιές στο αριστερό της πόδι. Η γυναίκα μεταφέρθηκε αιμόφυρτη στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, για τις πρώτες βοήθειες, όπου εκεί συνάντησε και άλλο θύμα αδέσποτων.

Όπως είχαν πει τότε κάτοικοι της περιοχής στο evima.gr, το φαινόμενο δυστυχώς είναι συχνό, «πέντε αγέλες αδέσποτων σκυλιών έχουμε στην πόλη. Φοβόμαστε να βγούμε βόλτα με τα παιδιά μας. Καλούμε άμεσα τους αρμόδιους να δώσουν λύση», δήλωσε χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής.

Να υπενθυμίσουμε, πως πριν λίγες ημέρες είχε γίνει ακόμα μια επίθεση από τα συγκεκριμένα σκυλιά σε κάτοικο της περιοχής όπου μεταφέρθηκε και εκείνος τραυματισμένος στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας.

Οι κάτοικοι κάνουν έκκληση στον Δήμο να περισυλλέξει και να καταγράψει τα αδέσποτα και να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, για την ασφάλεια τόσο των ζώων, αλλά και των κατοίκων.

