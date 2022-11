Αιτωλοακαρνανία

Αγρίνιο: έκλεψαν από εκκλησία χιλιάδες ευρώ (εικόνες)

Οι δράστες, άνοιξαν το χρηματοκιβώτιο και απέσπασαν μεγάλο χρηματικό ποσο από την εκκλησία.

Διάρρηκτες εισέβαλαν σε εκκλησία στο Αγρίνιο και απέσπασαν μεγάλο χρηματικό ποσό.

Οι δράστες, εκμεταλλευόμενοι την απουσία του ιερέα στο Άγιον Όρος, έκαναν μια "κινηματογραφική" διάρρηξη στα γραφεία του Ιερού Ναού Αγίου Χριστοφόρου (νέου) στο Αγρίνιο. Οι δράστες άρπαξαν μεγάλο χρηματικό ποσό και οι έρευνες για τη σοβαρή υπόθεση είναι σε εξέλιξη.

Η κλοπή έγινε αντιληπτή το απόγευμα της Δευτέρας, από τον Επίτροπο και καταγγέλθηκε στις αστυνομικές αρχές.

Οι διαρρήκτες, εισέβαλλαν από παράθυρο, απενεργοποίησαν τον συναγερμό και την κάμερα και κατευθύνθηκαν στο χρηματοκιβώτιο το οποίο άνοιξαν. Από εκεί άρπαξαν 30 χιλιάδες ευρώ, 15 λίρες και άλλα χρυσαφικά. Δεν έγιναν φυσικά αντιληπτοί και έσπευσαν να εξαφανιστούν.

Οι αστυνομικές αρχές προέβησαν σε διεξοδική έρευνα στο χώρο συλλέγοντας στοιχεία και μαρτυρίες. Η υπόθεση θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή καθώς ενδεχομένως ο δράστης γνώριζε πως το χρηματοκιβώτιο είχε μεγάλο ποσό καθώς προορίζονταν για διάφορες πληρωμές.

