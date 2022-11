Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Παρέμβαση Εισαγγελέα για τον ξυλοδαρμό μαθητή σε σχολείο

Θα αναζητηθούν οι ευθύνες γονέων αλλά και εκπαιδευτικών.

Εισαγγελική παρέμβαση έγινε για το πρόσφατο περιστατικό ξυλοδαρμού μαθητή σε ιδιωτικό σχολείο της Θεσσαλονίκης.

Με βάση δημοσιεύματα και βίντεο, που είδαν το φως της δημοσιότητας μέσω του διαδικτύου, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Δημήτρης Σμυρνής έδωσε εντολή για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, την οποία καλείται να φέρει εις πέρας το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα.

Όπως έγινε γνωστό, τα διερευνώμενα αδικήματα είναι αυτά της επικίνδυνης και βαριάς σωματικής βλάβης, αλλά και της συμπλοκής. Η έρευνα για τις πράξεις αυτές στρέφεται κατά των προσώπων που εμπλέκονται στον ξυλοδαρμό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ιδιωτικού σχολείου πρόκειται για τέσσερις μαθητές, οι οποίοι με απόφαση της διεύθυνσης αποβλήθηκαν δια παντός από το σχολείο. Η έρευνα θα επεκταθεί όμως και προς τους γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

