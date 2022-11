Κυκλάδες

Σύρος: Τον τσίμπησε μέλισσα και πέθανε

Κατέληξε ένας άνδρας λίγο αφού τον τσίμπησε μέλισσα, ενώ καθόταν σε τσιπουράδικο.

Θρήνος για 64χρονο που κατέληξε από ανακοπή, λίγο αφού τον τσίμπησε μέλισσα.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη στη Σύρο, την Τετάρτη.

Ο άτυχος άνδρας καθόταν σε τσιπουράδικο όταν δέχθηκε το τσίμπημα της μέλισσας και αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Σύρου.

Οι γιατροί παρά τις υπερπροσπάθειες που έκαναν, έκριναν ότι ήταν αναγκαίο να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Αθήνας την Τετάρτη το απόγευμα με ελικόπτερο, αλλά δυστυχώς κατέληξε μετά από λίγες ώρες από βαριά καρδιακή ανεπάρκεια.

Ο Χάρης ήταν ένα αγαπητό και εκλεκτό μέλος της κοινωνίας της Σύρου. Αν και δεν ήταν Συριανός, επέλεξε πριν από δέκα χρόνια να κάνει τη Σύρα σπίτι του. Αγάπησε τον τόπο και τους ανθρώπους αυτού του βράχου όπως έλεγε. Ο Χάρης Τρουπάκης απεβίωσε την Πέμπτη 17/11 τα ξημερώματα σε νοσοκομείο της Αθήνας σε ηλικία 64 ετών, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια του και την τοπική κοινωνία.

Αφήνει πίσω του τη σύζυγό του την Έλσα, μόνιμη κάτοικο Ποσειδωνίας.

Η νεκροψία-νεκροτομή στο σώμα του άτυχου άντρα θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου του.

Πηγή: Cyclades24.gr

