Κυκλάδες

Νάξος: θρήνος για νεαρό που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τον 21χρονο που σκοτώθηκε στα Τρίκαλα πενθεί η Νάξος. Θρήνος για τον αθλητή που χάθηκε σε εκδρομή.

Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία της Νάξου, μετά το χαμό του 21χρονου Ευριπίδη Κουνάδη, που έχασε τη ζωή του στα ορεινά των Τρικάλων.

Ο θάνατος σε τροχαίο στα ορεινά Τρίκαλα, κατά τη διάρκεια εκδρομής, σκόρπισε θλίψη στο νησί των Κυκλάδων.

Ο Ευριπίδης αγωνιζόταν στον Πανναξιακό, ως εκ τούτου ο σύλλογος εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«O Πρόεδρος, το Διοικητικό συμβούλιο, οι προπονητές και οι αθλητές του Πανναξιακού ΑΟΚ εκφράζουμε την βαθειά μας θλίψη και οδύνη για τον άδικο χαμό του νεαρού Ευριπίδη Κουνάδη.

Ο Ευριπίδης που τίμησε το σωματείο μας αγωνιζόμενος τόσο για αυτό όσο και για τα υπόλοιπα τμήματα του Πανναξιακού μας, αποτέλεσε ένα παιδί ευγενικό με ηθικές αρχές και πάντα με ένα χαμόγελο στα χείλη.

Έτσι και θα τον θυμόμαστε πάντα!

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του και στους οικείους του.

Καλό παράδεισο Ευριπίδη στη γειτονιά των Αγγέλων!»

Πηγή: cyclades24.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μετρό: Πτώση ατόμου και δύο σταθμοί κλειστοί

Μουντιάλ 2022: Ο διαιτητής του αγώνα της πρεμιέρας

Λαβρόφ: Η Πολωνία του απαγόρευσε την είσοδο στη χώρα